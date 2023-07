Das Land Tirol liefert zuverlässig Plots, wie man sie sonst nur von den "Simpsons" kennt. In der Tourismushochburg Zillertal soll die alte Dieselbahn ersetzt werden. Der Tourismusverband findet Oberleitungen aber so hässlich, also was tun? Helmut Schreiner, Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe, hat eine Idee: Warum nicht für 150 Millionen und ein paar Zerquetschte eine Wasserstoffbahn bauen? Sein Aufsichtsratschef Franz Hörl (auch er ist in dieser Kolumne gelegentlich zu Besuch) findet die Idee geil - und es kommt noch besser!

Helmut Schreiner kann für das Projekt gleich auch das wissenschaftliche Fundament mitliefern, schließlich hat er doch gerade seine Doktorarbeit an der Universität Riga (wo sonst?) zum Thema Smart Mobility in ländlichen Regionen gemacht. Stellt sich heraus: Die Dissertation war zur Gänze geklaut. Statt der deutschen Ortsnamen aus dem Original hat er einfach welche aus dem Zillertal eingefügt. Seine eigene Doktorarbeit an der Uni Innsbruck hat Schreiner nie abgeschlossen (trotzdem seit 2019 den Doktortitel geführt). Das Land Tirol bleibt sich treu und will an den Wasserstoffplänen für die Zillertalbahn festhalten.