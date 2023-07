Männerdämmerung am Zauberberg

Treffen sich zwei Polen zufällig beim Speaker's Corner im Hyde Park. "Das gibt 's doch nicht, Jerzy! Was machst du in London?", begrüßt der eine seinen alten Bekannten. "Zdenek, old man!" antwortet dieser beflissen auf Englisch. "I'm here to polish up my English." Worauf Jerzy, ebenfalls in die Landessprache wechselnd, antwortet: "Believe me, my friend. Your English is Polish enough!"