Mehr davon: Koreanisch

Der aktuelle Korea-Boom in Wien dürfte mehrere Gründe haben: Erstens ist das Publikum nach japanischen, vietnamesischen und Sichuanchinesischen Wellen einigermaßen auf asiatische Küchen angefixt. Zweitens ist da der Faktor Kimchi, das im Zuge des Fermentationshypes fast jedes Küchenregal eroberte. Und dann ist da noch K-Pop, der vor allem Teenager (und somit deren Eltern) völlig kirre nach allem macht, was irgendwie koreanisch und poppig ist. Hier ein paar Adressen, an denen sich gut koreanisch essen lässt:

Han am Stadtpark Koreanisches Comfort-Food, zubereitet von Mutter und Tochter. Spezialitäten sind der koreanische Hot Pot und Grilladen, die man mit Ssamjang-Sauce in Salat gewickelt verspeist. 3., Heumarkt 9, Tel. 01/535 50 50, Sa, So 11.30-15, Di-So 17-22, www.han-wien.at

Seoul Der absolute Klassiker und das wahrscheinlich älteste koreanische Restaurant in Wien. Das Essen wird von Korea-Auskennern als nach wie vor hervorragend bezeichnet, bei Tischreservierung und Service gibt's Luft nach oben. 2., Praterstr. 26, Tel. 01/218 65 28, Mo-Sa 11.30-14.30,18-22 Uhr

Kokos Sehr gutes, kleines Restaurant, das sich vor allem auf Grill-Gerichte abseits des Korea-Mainstreams spezialisiert hat. So zum Beispiel eine Art Stockfisch, der hier auf den Bratrost kommt.

2., Franz-Hochedlinger-G. 2, Tel. 0676/523 14 12, Mo-Sa 12-14,18-22 Uhr, www.facebook.com/Rest.Kokos

Gaon Laut meinen Korea-Auskennern das aktuell beste koreanische Essen in Wien. Gekocht wird von der Großmutter, Spezialität sind Mulaengmyeon, zähe Buchweizen-Süßkartoffel-Nudeln in eiskalter Rindsuppe. 7., Apollog. 20, Tel. 01/990 67 90, Mo-Sa 11.30-22 Uhr, instagram.com/gaon_koreanisches_bbq/

Babida Fantastische Location im ersten Stock über dem Morzinplatz, auf das Thema Grill spezialisiert. Das Babida erlebte anfangs einen Hype, unter dem die Qualität etwas litt, sollte sich wieder gefangen haben. 1., Franz-Josefs-Kai 29, Tel. 01/532 28 52, Mo-Sa 11.30-14.30,17.30-22 Uhr, www.babida-vienna.at