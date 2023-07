Mit Pfeil und Bogen, mit Kindern und Hunden

Um die Frage zu beantworten, was den Mensch zum Menschen macht, lässt sich Khaled Hakami schon einmal auslachen. Der Ethnologe von der Universität Wien erforscht Jäger-und-Sammler-Gesellschaften, also Gruppen, die keinen Gartenbau und keine Landwirtschaft kennen, sondern sich von wilden Tieren und Pflanzen ernähren. Tief im unberührten thailändischen Regenwald lebt ein solches Volk, die Maniq. Bei ihnen hat Hakami mehrmals Feldforschung betrieben, also monatelang mit ihnen gelebt, um zu verstehen, wie ihr Miteinander funktioniert und welche Verhaltensweisen Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam haben - oder auch nicht.