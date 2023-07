DIE KULTURKRITIK DER WOCHE

Auch ihr seien Millionen Dollar angeboten worden, damit sie die Rechte an ihren Songs abtrete. "Aber das fühlt sich an, wie die eigenen Kinder zu verkaufen", erklärte die 77-jährige US-Sängerin Dolly Parton. Sie wolle ihr Werk weiterhin selbst verwalten. Und niemanden um Erlaubnis fragen müssen, wo und wie ihre Musik gespielt werde.

Dem allgemeinen Trend folgen? Das interessiert die Country-Ikone offenbar nicht. Parton tanzt aus der Reihe jener Superstars, die ihre Songs an börsennotierte Labels und Investmentfonds verhökern. Bob Dylan hat das getan, Bruce Springsteen ebenfalls (beide bekamen je rund 500 Millionen Dollar). Neil Young (150 Millionen) und Paul Simon (200 Millionen) zogen nach. Dahinter stehen enorme Profitinteressen. Jedes Mal, wenn ein Klassiker im Radio oder online läuft, wirft er Geld ab -in Form von Tantiemen. Für Anleger sind Hits also eine sichere Bank. Die Musiker wiederum werden Copyright-Scherereien los und bekommen ihre Altersvorsorge auf einen Sitz.

Dolly Parton aber beharrt auf ihrem geistigen Eigentum. Und das schon seit 1974. Damals verweigerte sie Elvis Presley ihre Komposition "I Will Always Love You", die der King of Rock 'n'Roll interpretieren wollte, verbunden mit einer Klausel: Sie solle die Hälfte ihrer Autorenrechte an ihn abtreten. Sicher nicht, erwiderte Parton, Elvis hin oder her. Ökonomisch war das extrem weise. 18 Jahre später coverte Whitney Houston das Lied, es verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. Und immer verdiente die Urheberin mit. Dolly Parton könnte mit ihrer Intuition wieder richtig liegen. Vielleicht waren die Megadeals der Stars am Ende gar nicht so gescheit? Geld verfällt, "9 to 5", "Jolene" und "Working Girl" bleiben immer wertvoll.