Neuaufguss als Kinomusical: "Miraculous"

Die Pariser Jugendliche Marinette Dupain-Cheng leidet unter ihrer Tollpatschigkeit, aufgrund derer sie gemobbt wird. Ihr Schulkollege Adrien Agreste ist zwar beliebt, seit dem Tod seiner Mutter aber von Traurigkeit umgeben -die durch die Kälte seines Vaters noch verstärkt wird. Beide haben eines gemeinsam: ein gutes Herz. So werden sie erwählt, die Miraculous zu tragen -Schmuckstücke, in denen die Kwamis wohnen, magische Wesen, die ihren Besitzern Superkräfte verleihen. Die Teenager verwandeln sich in Ladybug und Cat Noir, um ihre Stadt vor dem Schurken Hawk Moth zu schützen.