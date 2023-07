New &Coming: Auftakt zweite Szene

Zeit für ein Umstyling: Die Szene-Schau "Über das Neue" im Belvedere 21 geht in die zweite von drei Runden. Das heißt, es wechseln sowohl die ausgewählten Einzelpositionen als auch die Projekträume auf der Einladungsliste. So gut wie alle der 15 ausgewählten Künstlerinnen und Künstler werden bereits von Galerien vertreten, waren aber in Wiener Institutionen noch kaum zu sehen und können so Newcomer-Status reklamieren. Die sieben alternativen Spaces (u.a. Dessous, Kulturdrogerie, Laurenz) genießen Carte blanche und können ihr eigenes Programm machen. Für Kritik sorgte bei der ersten Tranche die Ausstellungsarchitektur auf Rädern, die jedoch nicht mobil ist - mal sehen, ob die neuen "Neuen" da etwas ins Rollen bringen. NS