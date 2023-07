Orbáns sehr verfängliche "Märchenerzählung"

Anfang Juni stellte das EU-Parlament die Übernahme der Ratspräsidentschaft durch Ungarn im ersten Halbjahr 2024 infrage. Nicht, dass das EU-Parlament den ungarischen Vorsitz tatsächlich verhindern wird können. Aber es ist als deutliche Warnung zu verstehen.

Welche Machtmaßnahmen haben Viktor Orbán und seine Bewegung Fidesz gesetzt, um das Land auf elektoralem - also durch Wahlen legitimierten - Weg zu "revolutionieren", also zu entdemokratisieren? Zsuszanna Szelényi analysiert in ihrem bislang noch nicht ins Deutsche übersetzten Buch "Tainted Democracy" ("Befleckte Demokratie") die Transformation vom kommunistisch autoritär-regierten hin zum elektoral autoritär-regierten Staat.

Sie zeigt, wie Fidesz und Orbán sich selbst nahezu uneingeschränkte Macht geben ließen, wie sie zur Verkörperung des Staates wurden, wie der Respekt gegenüber demokratischen Institutionen vernichtet wurde und stattdessen Respekt für Ungarn als Nation tritt. Die Ununterscheidbarkeit zwischen Partei, Staat und Orbán sind die strategischen Mittel. Vorbilder dafür liefern Russland, Türkei, Indien und Singapur.