Putins Schattenreich

All das Unerwartete, Chaotische, Unverständliche der jüngsten Ereignisse in Russland hat zumindest eines deutlich gemacht: Es hat eine wichtige Figur hervortreten lassen -den Söldner. Carl Schmitt, "Kronjurist des Dritten Reiches", hat in den 1960er-Jahren skizziert, wie die Veränderung von Politik, Feindschaft, Krieg einen neuen Typus hervorgebracht hat - den Partisanen. Den bewaffneten Kämpfer für eine politische Sache. Söldner und Partisan sind nicht ident. Aber was sie gemeinsam haben und was sie unterscheidet -beides zeigt deutlich, wie Macht in Russland heute funktioniert.

Beide sind irreguläre Kämpfer. Sie gehören nicht den regulären Streitkräften an. Sie handeln also ohne staatliche Legitimität, ohne Rechtsgrundlage. Sie sind vielmehr rechtlos in jeder Hinsicht: durch die Genfer Konvention weder geschützt -noch rechtlich eingehegt. Partisan und Söldner entsprechen beide einer Kriegsführung, die sich von allen Regulierungen verabschiedet hat.