Sara Schausberger, Impulstanz-Expertin und vieles mehr

Vielfältig sind die Wege, die zur Falter-Kulturberichterstattung führen. Sara Schausberger etwa hat als Studentin ein Seminar zum Thema Theaterkritik besucht, geleitet vom damaligen Falter-Redakteur Wolfgang Kralicek. Er fand ihre Ausführungen zu Shakespeare nicht ganz schlecht - und schon war die passionierte Theaterbesucherin Schausberger freie Autorin.

2015 hat sie die Verantwortung über die Theaterberichterstattung von ihrem einstigen Lehrer geerbt. Die 39-jährige Wienerin zeichnet auch für das umfangreiche Impulstanz-Sonderheft verantwortlich, das dem Falter vor zwei Wochen beilag, und natürlich liefert sie nun zum Beginn der Action auch den kundigen Wegweiser zu Programm-Highlights des Festivals, das Wien von 6. Juli bis 6. August wieder zur internationalen Tanzmetropole macht.

Schausberger - sie hat einst selbst ein Theaterstück geschrieben und eine Performance am Tanzquartier realisiert - genügt ihre Rolle als Kritikerin nicht. Sie schwitzt bei Impulstanz auch in Workshops ("größte Überraschung: Bollywood-Tanz bei Terence Lewis") und animiert als DJ in der Lounge andere zum Tanzen (heuer am 18. Juli).

Dank ihrer schwedischen Mutter hat sie dem Rest der Falter-Kultur eine nicht ganz alltägliche Sprache voraus, und auch sonst ist die studierte Germanistin und Literatur-Liebhaberin stets für Überraschungen gut: Am Ende eines etwas längeren Urlaubs war 2022 das bezaubernde Kinderbuch "Muskel, Furz und Superkraft" fertig. Schausberger wollte damit nicht nur für ihre beiden Töchter abfeiern, "was der Körper alles kann".