Schattenboxer und Stahlstadtbuam

Beginnen wir am Anfang: "Shaolin shadowboxing and the Wu-Tang sword style / If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous." Bei Menschen, die in den 1990ern jung waren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie diese Zeilen korrekt zuordnen können. Mit ihnen beginnt "Bring da Ruckus"; jener Song, mit dem der Wu-Tang Clan 1993 sein Debütalbum "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" eröffnete.