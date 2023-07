Secession soft: Kultlampen und Seherinnen als Perpetuum mobiles

Geformt wie eine Rakete, mit blubbernden Formen und Farben, steht die Lavalampe wie kaum ein anderes Designobjekt für die Sixties und Seventies. Flower-Power, Drogen, Psychedelika und sexuelle Befreiung kommen einem in den Sinn, auch die bunten Liegelandschaften eines Verner Panton.

Steril ist hingegen das Ambiente, das Lazar Lyutakov nun mit zahllosen dieser Kultleuchten in der Secession kreiert. Der Künstler hängt sie auf Gestelle aus dem Laborbedarf und konterkariert so ihr sinnliches Auf und Ab mit starrer Techno-Rahmung. Viele der Lampen hat der 1977 in Bulgarien geborene Wahlwiener gekauft, etliche aber auch selbst gebaut. Spannend etwa die Glaszylinder, die oben offen sind und in denen schon mal eine tote Fliege schwimmt.

Ein wenig redundant fühlt sich der Ausstellungsparcours dennoch an. Einen Unterschied machen dann die Infos zu Lyutakovs "Wall of Entropy", einer Trägerwand voll identischer grüner Lavalampen. Dieses Gerüst bezieht sich auf Zufallsgeneratoren im Silicon Valley. Regelmäßige Fotos der ständig wechselnden Licht-und Farbformen helfen dort, digitale Verschlüsselungsprozesse zu generieren. Die Wachsformen in destilliertem Wasser dienen also virtueller Vertracktheit -das überrascht.

Die Britin Delaine Le Bas, Jg. 1965, baut die Kellergalerie der Secession erst zu einer Höhle und dann zu einer Kultstätte um. Sie knüpft an Spielarten von esoterischem Feminismus an: Um mächtige, übersinnlich begabte Frauen geht es da; Seherinnen oder Hexen etwa, wie sie auch in Klimts Beethovenfries auftauchen. Weiße Baumwohlbahnen sind mit überlebensgroßen Figuren bemalt, ein tänzerischer Reigen spielt auf Klimakrise und das Orakel von Delphi an. Dabei wechselt Le Bas zwischen elaborierten Skulpturen und trashy Look. Gemeinsam mit ihrem 2017 verstorbenen Partner Damian Le Bas hat sich die Künstlerin früher gegen Rassismus und Diskriminierung (mit besonderem Fokus auf Roma) eingesetzt, etwa bei den Wiener Festwochen 2011 ("Safe European Home"). Nun hat (Privat-)Mythologie politische Schärfe abgelöst.

Secession, bis 3.9.