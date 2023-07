Liebe Frau Andrea, kann ein Missverständnis der Nachkriegszeit das Ansehen der Roten Armee nachhaltig beschädigt haben? Unser Vater erzählte von der Besatzungszeit eine anscheinend typische Geschichte: Feiernde russische Soldaten torkeln betrunken durch die Gassen und rufen Entgegenkommenden "Ura, Ura!" zu. Woraufhin die verstörten Zivilisten den Soldaten widerstandslos ihre Armbandund Taschenuhren überreichen. Die Russen nehmen die Uhren mit wohlwollendem Lächeln an und ziehen weiter. Was hier nach Plünderung aussieht, könnte auch ein Missverständnis sein: Denn Ura (Ура) heißt keineswegs Uhr auf Russisch, sondern "ura ura" ist bis heute der Schlachtruf der russischen Armee. Wohingegen Uhr mit Dschesi (часы) übersetzt wird. Wurde die Rote Armee wegen Missverständnissen und vorauseilendem Gehorsam ungerechterweise plündernden Horden gleichgesetzt? Was meinst Du? Peter Nicolaus Dusl, Auf der Wieden