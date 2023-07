US-Konzeptguru trifft Wiener Großdenker

Im Jahr 1965 schuf Joseph Kosuth mit "One and Three Chairs" einen Klassiker der Konzeptkunst: Seine Installation kombinierte einen echten Holzstuhl mit einem Foto desselben und dem Lexikoneintrag zu "chair" - ein knackiges Sinnbild für das vertrackte Verhältnis zwischen Objekt, Bild und Wort.

Hierzulande realisierte der 78-jährige US-Künstler zentrale Arbeiten, etwa 1989 im Sigmund Freud Museum, und er blieb der Wiener Intelligenzia treu. So nun auch bei der Schau "Korrektur (Uncorrected)" in der Christine König Galerie, die vom gleichnamigen Thomas-Bernhard-Roman ausgeht. Im ersten Raum lehnen Paneele, die riesigen Buchseiten gleichen; darauf in weißem Neon die Wörter "idea", "denken","gemeinen","light","pages" und "subject".

Hommage oder Auslöschung? Kosuth destilliert Begriffe und legt so Bernhards sprachphilosophischen Anspruch frei; gleichzeitig bringt er die Literatur zum Verschwinden. In den anschließenden dunklen Räumen leuchten -teils in Farbe -Neonarbeiten aus den 1980ern. Kosuth hat damals handschriftliche Korrekturen und Sätze von Freud und Ludwig Wittgenstein zu Themen wie Fetischismus oder Farbtheorie aufgegriffen. Ausgerechnet mit Fragmenten, durchgestrichenen Worten und Revisionen macht er Lust, die Geistesgrößen wieder zu lesen.