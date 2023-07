Vom Fußballplatz in die Schule und zur TU

An ihrem Stil sollt ihr sie erkennen. Tonio Schachinger, bekannt geworden mit dem Fußballerroman "Nicht wie ihr" (2019), hält in "Echtzeitalter" nicht damit hinterm Berg, dass er ein Stilist ist - und es auch zeigen wird. Auf Kicken folgt im neuen Roman Schule: Die Erzählung begleitet die Hauptfigur Till durch seine Jahre am "Marianum" - hinter dem sich unschwer das Theresianum erkennen lässt, das Schachinger selbst absolvierte. Er liest auf der Dachterrasse der TU Wien. TU Wien (Gußhausstr. 27-29), Mo 19.00