Von der Magie des Verreisens

Leonora Leitl: Monsteraffen gibt es nicht! Tyrolia, 32 S., € 19,- (ab 5) Leonora Leitl liebt Monster. Vor einem Jahr ließ sie Wintermonster in ein Sommerdorf in den Alpen einziehen. Die titelgebende "Krissi Krampus" langweilte sich dort und entdeckte ihr Maltalent, zum Schluss mussten dann alle Monster den Menschen einen Besuch abstatten.

In Leitls neuem Buch macht eine harmlose deutsche Familie Urlaub in den Bergen. Dort begegnet sie der Fremdenfeindlichkeit der Alpenbewohner. Ein Gerücht über ein wildes, bärenstarkes Äffchen macht die Runde (dabei bestellte "Muddi" nur ein "Käffchen"). Die Horrormeldung verbreitet sich rasch, das Äffchen mutiert ratzfatz zum "Killeraffen" aus dem Labor. Zum Glück nimmt diese witzige, übermütig bebilderte Geschichte, in der nicht nur Vorurteile, sondern auch Dialekte aufeinanderknallen, ein gutes Ende.