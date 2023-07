Was heißt hier schon männlich?

Echte Männer, echte Frauen -und alles, was dazwischen ist, brauchen wir nicht! Der Kulturkampf, den die FPÖ gegen alles, was sie als Queer, Trans, Woke oder irgendwas mit Gender definiert, beginnt gerade erst. Demonstrationen gegen Auftritte von Dragqueens oder das Verbot des Binnen-I im Amtsdeutsch sind lediglich die Vorwehen. Im Nationalratswahlkampf 2024 wird der Kulturkampf gegen alles, was die FPÖ als "abnormal" definiert, noch lauter werden.

Wer an einer kulturhistorischen Einordnung solcher Debatten interessiert ist, die ja nichts Neues sind, ist bei der deutschen Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken richtig. Der Band "VER-KLEI-DEN" basiert auf einer Vorlesung, die sie im Sommer 2022 an der Akademie Graz hielt. Vinken, Expertin für historische Modegeschichte, erzählt darin etwa, dass es vor der Französischen Revolution die Männer waren, die sich kleideten wie Pfaue. Sie galten als das "schöne" und "dekorative" Geschlecht. Sie zeigten ihre Beine in Strümpfen, schmückten ihren Schritt mit reichverzierten Schamkapseln. Aus heutiger Sicht sahen Männer damals aus wie maskuline Dragqueens.