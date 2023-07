WATCHDOG / ERSCHEINUNG / LEXIKON

WATCHDOG

Musk bremst Twitter

Fans des Kurznachrichtendienstes Twitter wussten es von Anfang an: Unter Elon Musk, der das Unternehmen im Oktober 2022 übernommen hat, wird es nicht besser werden. Die Meldung "Häufigkeitslimit überschritten" bekamen vergangenes Wochenende nichtverifizierte User angezeigt. Nach 600 Tweets pro Tag wurden sie geblockt. Der Hintergrund: Musk will seinen Bezahldienst "Twitter Blue" (kostet in Österreich € 9,60 im Monat) vermarkten. Er selbst behauptete allerdings, dass die Bremse nur eine "vorübergehende Notmaßnahme" sei, weil KI-Anwendungen im großen Stil Tweets abgesaugt hätten, um ihre Sprachsysteme zu trainieren.

ERSCHEINUNG

Standard kürzt Bewegtbild

Statt rund ein Dutzend Personen sollen in Zukunft nur noch drei für Bewegtbild im Standard sorgen. Geschäftsführer Alexander Mitteräcker begründet den Sparkurs im Ressort Video der Tageszeitung mit der diese Woche im Parlament liegenden Reform der blauen Seite des ORF. "Das Ausmaß, mit dem der ORF künftig Online-only-Videos machen kann, hat uns gezeigt, wie schwierig der Markt künftig für uns sein wird", sagte er dem Kurier. So wie der Standard haben alle Tageszeitungen in den letzten Jahren in Bewegtbild investiert und eigene TV-Studios installiert, dafür gab es auch staatliche Förderungen.

LEXIKON

Affirmative Action

Der US-Supreme-Court kippte gerade erst das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, jetzt auch noch die Chancengleichheit für Minderheiten. Seit den 1960ern konnten US-Universitäten durch die "Affirmative Action" Studierende aufgrund von Hautfarbe und Herkunft bevorzugt aufnehmen. Dadurch sollten vor allem mehr schwarze Menschen an Eliteunis studieren. Der Oberste Gerichtshof findet dies jedoch diskriminierend, und zwar besonders asiatischen Menschen gegenüber. Schwarze US-Amerikaner sind bis heute durchschnittlich ärmer und haben schlechtere Bildungschancen als Weiße.