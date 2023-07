Welt im Zitat

Schuss, Ende, aus

Viele Beistrich- und Rechtschreibund nicht wenige Grammatikfehler lassen auf nicht wirklich sorgfältiges Korrekturlesen schießen.

Aus der Wiener Zeitung

Hau rein, Wladimir!

Putin will ein Signal der Stärke senden - auch an Putin.

Aus diepresse.com

Sandblumen

Auch die Vegetation unterscheidet sich deutlich von den benachbarten Inseln, denn sie besteht vornehmlich aus Sand.

Aus der Kleinen Zeitung

Nimm Zwei

Deshalb waren die ersten beiden Themen auch leistbares Wohnen, der Mindestlohn und die Pflege. Und sein Kampf gegen die Ärztekammer, den er schon im Jänner angekündigt hatte.

Aus dem Kurier

Hilfstschackel

Mit Hilfe von Bediensteten der Bediensteten wurden die Fahrbahnen gesperrt.

Aus noe.orf.at

Teilnahme auf eigenes Risiko

Mit dem Achtelfinale sind ein fixes Preisgeld von 240.000 Euro und der erstmalige Einzug in die Top 100 verboten.

Aus der Kronen Zeitung

Lauter Tagesausflügler

Laut Institut Demoskopika werden heuer 68 Millionen Touristen erwartet - alleine im Sommer. Insgesamt werden sie 267 Mal in Hotels, Pensionen und Airbnb-Wohnungen übernachten.

Aus OE24

Es war einmal

Polizeipsychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) muss einen Märchenmörder stoppen.

Aus der Wiener Zeitung

Künstliche Intelligenz

Im Zuge ihres Streifendienstes haben Beamte am Sonntagabend einen Pkw mit zwei Frauen in einer Straße in Klagenfurt bemerkt, der flüchtete, als die Insassinnen die Polizei sahen.

Aus kaernten.orf.at

Non-binary

Erika Mann, Tochter des Nobelpreisträgers Thomas Mann und Bruder von Klaus, ließ sich nach kurzer Ehe 1929 von Gründgens scheiden.

Aus der Kleinen Zeitung

Literatur und Chirurgie

Im Zuge eines freundlichen Briefwechsels schlug Herr Turrini nicht nur einen weiteren Gedanken-, sondern auch einen Bauchaustausch vor.

Karl Hohenlohe im Kurier