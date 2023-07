Wenn die rote Ärztin streikt

Nach einer Nachtschicht in der Notaufnahme würden sich andere vielleicht schlafen legen. Aglaia Kotal aber steht am Freitagvormittag mit Trillerpfeife und Protestschild vor der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring. Hinter ihr dröhnt der Rocksong "Killing in the Name of". Aglaia Kotal sieht es als ihre Pflicht an, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Sie ist ja nicht nur Ärztin, sondern auch Politikerin. Sozialdemokratin, um genau zu sein. So wie der amtierende und verantwortliche Stadtrat Peter Hacker.