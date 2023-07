Wie viele Nahels wurden nicht gefilmt?

Hört auf!", rief Nahels Großmutter Nadia. Die Hand aufs Herz gelegt rief sie dazu auf, die Plünderungen einzustellen: "Ihr nehmt den Tod meines Enkels als Vorwand, hört damit auf! Zündet keine Busse an! Wir Mütter brauchen Busse, um die Kinder in die Schule zu bringen. Wir haben doch kein Auto."

Der Tod des 17-jährigen Nahel aus dem Pariser Vorort Nanterre am 27. Juni hat in französischen Städten heftige Unruhen ausgelöst. Der Jugendliche war bei einer Kontrolle einfach erschossen worden. Gegen den Polizisten wird wegen Totschlags ermittelt. Doch die Wut ist kaum zu stoppen. Frankreich brennt. Schon wieder. Noch immer.

Die Proteste stießen anfangs bei vielen Französinnen und Franzosen auf Sympathien. Der Rassismus gegen Familien aus Nordafrika geht vielen gegen den Strich. Nahels Familie kommt aus Algerien. Die kolonialistische Vergangenheit Frankreichs brennt auf der nationalen Seele, die Aufarbeitung geht langsam vor sich. Die Franzosen aus Nordafrika sind oft muslimisch, nicht unbedingt sehr religiös, aber viele fühlen sich in Frankreich immer noch nicht akzeptiert. Wer nicht weiß und laizistisch ist, wird diskriminiert. So fühlt es sich an. Liberté, égalité, fraternité -das Versprechen der Französischen Revolution von 1789 klingt den Kids in den Banlieues und nicht nur dort -wie Hohn in den Ohren. Frankreichs Krise aber hat viele Schichten. Soziale Missstände, ein unreformierter Wohlstandsstaat, eine sklerotische Bürokratie prägen das Land.