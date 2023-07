Witzig und virtuos: Flötist Gabor Vosteen

Was die Blockflöte hergibt, wenn sie nicht auf dem Schulhof geblasen wird, demonstriert Gabor Vosteen. Der Flötist entlockt seinem Instrument ungeahnte Facetten. Mit roten Plastikflöten, einer rockigen E-Flöte und einer Leopardenbassflöte als Didgeridoo-Ersatz verbindet er virtuoses Spiel, Comedy und Clownerie. Vosteen, der schon mit dem Circus Roncalli tourte, Varietés bespielt und mit Symphonieorchestern musiziert, führt seine fulminante "The Fluteman Show" beim Kultursommer auf. Musikalisch kennt er keine Grenzen: Von Mozarts "Kleiner Nachtmusik", die Vosteen nicht mit dem Mund, sondern mit der Nase auf fünf Flöten gleichzeitig spielt, ist bis zur Rockhymne "Smoke on the Water" alles dabei.