WORÜBER ÖSTERREICH ...

Kochers Geringfügigkeitserlass

Hinter diesem Wortungetüm versteckt sich eine zwischen Grünen und ÖVP höchst strittige Maßnahme. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will, dass Arbeitslose, die geringfügig dazuverdienen, künftig strenger kontrolliert werden. Dabei verdienen gerade einmal zehn Prozent der rund 300.000 Arbeitssuchenden etwas dazu, oftmals Frauen mit Betreuungspflichten. Besser wäre es, ihnen einen stufenweisen Übergang von der Geringfügigkeit zur Vollzeit zu ermöglichen. Denn wer derzeit nur einen Euro mehr als 500,91 Euro dazuverdient, verliert die gesamte AMS-Unterstützung.

Mahrers Marxismuscheck

Man kann die Uhr danach stellen. Alle zwei Monate versucht der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer, mit einer möglichst schrillen Initiative Aufmerksamkeit zu generieren. Jüngstes Beispiel: Er verlangt einen "Marxismus-Check" für alle Fördernehmer und Kooperationspartner der Stadt Wien. Im April hatte Mahrer ein Video gedreht, in dem er den Brunnenmarkt zur Nogo-Area erklärte. Wozu das Ganze? Mahrer will wohl nach rechts dicht machen, um keine Wählerinnen und Wähler an die FPÖ zu verlieren. Eine Strategie, die nur einmal aufgegangen ist: unter Sebastian Kurz anno 2017.

Grüne Zweierlinie

Bei der Mariahilfer Straße hat auch niemand daran geglaubt. Wie kann aus Wiens wichtigster Einkaufsstraße je eine Fußgängerzone werden? Die damalige grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou setzte ihr Herzensprojekt 2015 um, der Kampf dauerte Jahre. Jetzt haben die Wiener Grünen aus der Opposition heraus einen neuen Traum: aus der "Zweierlinie", der Stadtstraße, die parallel zum Ring verläuft, soll ein begrünter Boulevard mit nur zwei Autospuren werden. Den Anfang soll der Abschnitt im achten Bezirk machen, der wegen der U-Bahn-Erweiterung derzeit ohnehin umgebaut wird.