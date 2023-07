Anohni & the Johnsons: My Back Was a Bridge …

Sängerin Anohni – früher unter dem Namen Antony Hegarty bekannt – veröffentlichte zuletzt mit „Hopelessness“ so etwas wie das Album zur drohenden Apokalypse. Lag die schwelgerische Stimme da über elektronischen Klängen, so begleiten sie auf „My Back Was a Bridge For You To Cross“ Soulmusiker. Marvin Gayes „What’s Going On“ diente als Inspiration. Allerdings neigt Anohnis Liedkunst immer noch mehr zur Folkballade als zum geilen Groove. Schön. (Rough Trade)