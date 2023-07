Arthur Russell: Picture of Bunny Rabbit

Der New Yorker Cellist Arthur Russell (1951–1992) war ein Wanderer zwischen den Welten, machte Avantgarde-Pop ebenso wie abgedrehte Discostücke. Er hinterließ ein reichhaltiges Archiv an Aufnahmen, in dem bis heute noch tolle Musik auftaucht. „Picture of Bunny Rabbit“ klingt sogar wie aus einem Guss, fokussiert dabei auf minimalistischen Cello-Pop mit Hang zur Dub-Ästhetik – Lieder wie das Rauschen, das am Ende einer langen Nacht zurückbleibt. (Rough Trade)