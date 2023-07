Auf dem Weg ins blaue Jahrzehnt?

Seit gut einem halben Jahr liegt die FPÖ in jeder veröffentlichten Sonntagsfrage zur Nationalratswahl an erster Stelle, aktuell um die 30 Prozent. Grund genug, sich zu fragen: Wer wählt derzeit die FPÖ, was treibt ihre Anhängerschaft um, und ist sie für andere Parteien noch erreichbar?