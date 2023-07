Aufgeschlagen in Wimbledon

Liesl Herbst war eine der ersten Wienerinnen mit einem Mercedes. Und sie wagte es auch noch, den weinroten Luxuswagen selbst zu chauffieren. Vor 100 Jahren fuhr die Tennisspielerin damit von ihrer Wohnung in der Goldeggasse 5 im vierten Bezirk am Belvedere vorbei zum Training in die Krieau im Prater.

Ihr Ehemann David Herbst hatte als Funktionär und späterer Präsident des jüdischen Sportklubs Hakoah mitgeholfen, 1926 neben einem Fußballstadion im Prater auch Tennisplätze bauen zu lassen. „Mein Großvater hat mir immer nur die guten Geschichten erzählt“, sagt Felice Hardy. Es gab aber auch schlimme. Die britische Autorin hat am 3. Juli zum Beginn des Tennisturniers in Wimbledon ihr Buch „The Tennis Champion Who Escaped the Nazis“ vorgestellt. Es ist die Geschichte ihrer Großmutter.