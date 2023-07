Aufgewärmte Songs und Tantrasex

Ein bisschen leidet ja auch er an Morbus Phil Collins. Sprich: Die größten Hits des 17-fachen Grammy-Gewinners Sting sowohl als Solokünstler als auch mit seiner Band The Police wurden im Radio in den 1980ern und 1990ern langsam zu Tode genudelt und gedudelt. Was nichts daran ändert, dass sich darunter großartige Stücke finden. Für das Album „My Songs“ (2019) hat der englische Musiker sie sich nochmal vorgeknöpft und ein wenig modernisiert.

In der Wiener Stadthalle gastiert er mit dem Liveprogramm dazu. Von „Englishman in New York“ und „Fields of Gold“ über „Every Breath You Take“ bis zu „Roxanne“ spielt der auch dank Tantrasex („It’s very healthy“) sehr fitte 71-Jährige wirklich alle Stückeln.