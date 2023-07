Blattkritik

Wie berichten Medien über spektakuläre Kriminalfälle? Woher haben sie Infos und Akten? Und mit welchem Interesse werden sie „zugespielt“? Im Fall des angeblich vereitelten Islamisten-Anschlags auf die „Pride“ lässt sich das exemplarisch demonstrieren. Meist startet die Polizei die Info-Offensive – per Pressekonferenz werden erste Details erzählt und spektakuläre Beweise (Waffen, Fahnen) präsentiert, anonymisiert. So entsteht eine Stimmung gegen Verdächtige.

Dann ziehen die Verteidiger nach. Sie dürfen Medien Aktenteile geben oder vermitteln Interviews mit Betroffenen. Diese Woche etwa sprach News mit dem Vater eines der Verdächtigen. Er schildert die Causa völlig anders als der Verfassungsschutz. Sein Sohn sei kein Terrorist, sondern letztlich ein dummer Bub, der auf Gewaltvideos hineingekippt sei. Mit dabei beim Interview: der Anwalt.

Objektive Berichterstattung? Eher eine neue Perspektive, die dem Beschuldigten nützen soll. Diese sogenannte „Litigation PR“ zeigt aber jene Sicht, die die Polizei im Erfolgsrausch nicht präsentiert. In diesem Sinne war das News-Gespräch exklusiv und wertvoll. Noch besser wäre es für das Publikum, wenn Journalisten den gesamten Akt lesen und einordnen. Das Interview mit dem Vater kann in so einer Story nur Teil der ganzen Geschichte sein.