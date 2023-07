Drastische Suche nach Liebesbeweisen

Ein Kind täuscht seinen Suizid durch Ertrinken vor, um zu sehen, wie die Eltern und die Geschwister reagieren. Robert Walsers Drama „L'Étang / Der Teich“ erzählt von Fritz, der sich ungeliebt fühlt.

Gisèle Vienne inszeniert das verstörende Familiendrama des Schweizer Schriftstellers sehr körperlich mit zwei Schauspielerinnen. Die wunderbare Adèle Haenel, der Star des Films „Porträt einer jungen Frau in Flammen“, schlüpft in die Rollen von Fritz und seinen Geschwistern; Henriette Wallberg spielt die Eltern. In unheimlichen Slow-Motion-Szenen erzeugen sie eine Atmosphäre der Angst. Das choreografische Stück war letztes Jahr bei den Festwochen zu Gast, nun kommt das Festival-Highlight zu Impulstanz.