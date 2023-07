Dutch me, Baby

Heute machen wir Dutch Baby. Sie haben keine Ahnung, was das ist? Macht nichts, damit sind Sie nicht allein. Fragt man im WWW nach, spucken die meisten Suchergebnisse eine Süßspeise aus, die, so heißt es, in den USA gerne à la Pancake mit Ahornsirup und Früchten gefrühstückt wird. Einige behaupten, es ist die vereinfachte Form, Palatschinken zu machen, indem man nämlich die gesamte Teigmenge auf einmal in eine große, gusseiserne Form gibt und sie in den Ofen schiebt. Dann taucht plötzlich die Info auf, dass Dutch Baby auch eine große Ähnlichkeit mit dem britischen Yorkshire Pudding hätte. Hier wird es interessant, denn ich liebe Yorkshire Pudding. Traditionell wird er zu Roastbeef oder anderen Braten serviert, schmeckt am besten mit ein bisschen vom Bratensaft, und ist vor allem eines: nicht süß.