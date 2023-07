Ein Land, in dem es nichts zu lachen gibt

Die Grafentochter Lisa, der es in Wien nicht an heiratswilligen, gut situierten Verehrern mangelt, verliebt sich ausgerechnet in den etwas schüchtern wirkenden chinesischen Prinzen Sou-Chong und brennt mit ihm nach China durch. Doch das Glück währt nicht lang. Weil Lisa keine Lust hat, sich den gesellschaftlichen Zwängen zu unterwerfen, scheitert die Liebe. Desillusioniert will sie Sou-Chongs Heimat möglichst schnell verlassen.