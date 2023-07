Ein Medley aus Andersens Märchen

Ein Mädchen, das mit Schwefelhölzern in die Kälte geschickt wird. Ein Tannenbaum, der etwas Besonderes werden möchte. Und ein einbeiniger Zinnsoldat, der auf eine Ballerina trifft: In „Der Stoff, aus dem man Träume macht“ der Theatergruppe Zenith Productions treffen Szenen aus verschiedenen Märchen von Hans Christian Andersen aufeinander. Dass diese normalerweise eher tragisch enden, spürt man in der Produktion für Kinder ab sieben Jahren weniger: Der vielsprachige und etwas lang geratene Abend im lauschigen Innenhof des Volkskundemuseums zielt mehr auf die humorvollen Momente ab. Am bezauberndsten ist der Auftritt der Traummaschine, die von selbst Musik spielen kann.