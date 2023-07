„Einmal alles“ mit Chili

Sommerzeit ist Open-Air-Zeit. Dann mutiert das Ernst-Happel-Stadion zur größten Rockbühne des Landes. Speziell diese Woche geben sich dort im Backstagebereich die Superstars die Klinke in die Hand. Bevor am Dienstag Bruce Springsteen & The E Street Band ihren euphorisierenden Rock spielen, lädt am Freitag die kalifornische Funkrock-und-mehr-Institution Red Hot Chili Peppers zur Party. Freilich: Wer seit 40 Jahren zusammen musiziert, kennt nicht nur gute Zeiten.

Und so war auch bei Anthony Kiedis, Flea & Co. irgendwann die Luft draußen. Zuletzt durften ihre Fans aber aufatmen. 2022 erschienen mit „Unlimited Love“ und „Return of the Dream Canteen“ gleich zwei überlange Studioalben, auf denen die Band sehr bei sich zu sein wirkt. Gitarrist John Frusciante ist wieder mit an Bord. Auf der Speisekarte steht „Einmal alles“: das funky Zeug, Midtempo-Rocksongs und melancholische Balladen. Ganz so mitreißend wie in ihren frühen, exzessiven Jahren klingen die neuen Songs der nunmehr gesund lebenden Musiker natürlich nicht. Egal, weitermachen.

Apropos: Ein hervorragendes Beispiel für würdeloses und zugleich würdevolles Altern als Rockstar ist Iggy Pop. Der „Godfather of Punk“ gibt im Happel den Anheizer. Davor spielt die New Yorker Songwriterin King Princess queere Popsongs.