Gib mir ein R!

Der Märchensommer Niederösterreich spielt heuer in seiner 15. Saison „Rapunzel – neu frisiert“ (ab vier Jahren), inszeniert von Nina Blum und sehr frei nach den Gebrüdern Grimm. Schauplatz ist erneut Schloss Poysbrunn, viele Darsteller sind schon länger oder wieder Teil des Märchentheater-Ensembles.

Neu hinzugekommen ist allerdings ein eigens errichteter Turm, unter dem das interaktive Wandertheater seine erste Station hat. Dort lebt die naive Rapunzel gemeinsam mit ihrem Chamäleon Miss Lucy unwissentlich in Gefangenschaft. Ihr Onkel, der herrlich böse Zauberer Tim, holt sich regelmäßig gegen Kuchen und Limonade zöpfeweise Rapunzels Haare ab. Da treffen eines Tages der abenteuerlustige Prinz Felix und sein Möchtegern-Lipizzaner Ferdinand am Turm ein. Mit Hilfe des Publikums überreden sie die Bewohner, in die große weite Welt aufzubrechen. Doch da stößt die bunte Truppe auf Gnome, die aus Rapunzels Haaren für den Zauberer Tränke brauen.

Nach vielen Wirrungen, herzhaften Lachern, einigen Ohrwürmern und unterschiedlichen Stationen im und um das Schloss wird am Ende wenig überraschend doch alles gut: Der Zauberer wird in einen Gnom verwandelt, Rapunzel mit ihren Eltern wiedervereint – und der überhebliche Ferdinand findet zu seinen Wurzeln als einfacher Bauerngaul.