Gusch da unten!

Sandras Prioritäten sind leicht zu erkennen: Die ungeöffneten Ikea-Boxen stehen noch in der Ecke, Hammer und Nägel sind nagelneu. Dafür hängen an der Wand schon sorgfältig kuratiert Schallplatten von Kreisky oder Courtney Barnett, das Ganze mal hundert hat sie in ein eigenes Regal geschlichtet.