Gut / Böse / Jenseits

GUT

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die beliebteste Stimme des Landes wird 80. Chris Lohner sagt täglich für 1,4 Millionen Menschen den richtigen Zug an. Ganze 15.000 Sätze auf Deutsch und Englisch nahm sie für die ÖBB auf. Zum Geburtstag wünschen wir: Gute Fahrt!

BÖSE

Mickey Mouse, Tom, Jerry und Balu zierten eine Wand in einem Asylzentrum für Kinder. Der britische Einwanderungsminister Robert Jenrick ließ sie übermalen, weil er sie „zu einladend“ fand. Ein menschenverachtender Zeichentrick.

JENSEITS

Wegen eines neuen TikTok-Trendsschmeißen passiv-aggressive Fans bei Konzerten Gegenstände auf die Bühne. Einige Stars kamen so schon zu Schaden. In Wien bekam zuletzt Harry Styles was ins Auge. Fans zum Wegwerfen.