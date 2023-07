Im ewigen Eisschrank

Kalt und immer kälter: In der Fleischabteilung des Metro hat’s zwei Grad, im Tiefkühlraum minus 20. Die Großkunden neigen zur schnellen Kaufentscheidung (Foto: Heribert Corn)

Die Organe berufen das Blut ab, die Finger verweigern den Dienst. Der Atem nimmt Gestalt an, das Nasenhaar verklebt. Die Brust wird eng, man meint zu spüren, wo die Lungenflügel enden. Wer seinen Körper erfahren will, geht im Juli in den Tiefkühlraum des Langenzersdorfer Metro-Großmarkts. Zwischen Twinnys, halbierten Maiskolben und „Pommes rustikal“ verliert sich selbst jede Erinnerung an Hitzewallungen.

100 Meter vor der nördlichen Stadtgrenze kaufen tausende Wiener Wirte ein: Salzwiesenlamm und Babyspinat, Himbeersirup-Kanister und Crème-fraîche-Kübel, bestickte Handtücher oder Fernseher für die Gaststube. 15.000 Quadratmeter würden in den USA als Greißler durchgehen, in Wien reicht’s für die halbe Gastrolandschaft.

Wobei: Natürlich kennt jeder jemanden, der zum Tragen einer geladenen Metro-Karte befähigt ist, weil er ein noch so kleines Gewerbe hat oder irgendeinem Verein angehört. Viele tragen hier kleinstverpacktes Faschiertes zur Kassa, das das dörflichste Feuerwehrfest nicht nähren könnte.

Und wer sich bei seinen Poren fürs lästige Schwitzen im Sommer rächen will, kann sich den Metro zur dreigängigen Kältekur machen.

Amateure nehmen die Fischabteilung. Hier liegen Seezungen, Meerhechte und Schwimmkrabben, gefangen im Golf von Guinea, aufgebahrt im Industriegebiet Langenzersdorfs und bald verkocht in irgendeiner Wiener Edelstahlküche. Die maritime Klebetapete weckt falsche Erwartungen, das Eisbett der Fische lässt einen schon beim Annähern gut frösteln.

Markus Sterba klingt verkühlt, was jetzt nicht wundert. Er ist hier der Herr über alles Kalte. Milch, Käse, Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse fallen in seine Zuständigkeit. Der „Betriebsleiter Food Frische“ spricht auch wie einer: Das Vegane sei „sehr ein Thema“, tierfreie Burgerlaberln rissen sie ihm aus seinen kalten Händen.

Alle 200 Mitarbeiter haben Thermounterwäsche ausgefasst, „man gewöhnt sich dran“, beschreiben sie ihr Arbeitsumfeld einhellig. Eine Kollegin hatte kürzlich eine Lungenentzündung, aber das muss mit nichts zu tun haben. „Wenn es draußen so heiß ist“, befindet einer, „dann geht’s eigentlich“, was wiederum weitere Rätsel aufgibt.

Stufe zwei der Kältetherapie spielt aber im Frischfleischraum. Vier Luftkühler halten den Raum auf zwei Grad. So viele verschränkte Arme sieht man sonst nur während Plenarreden von Herbert Kickl. Das ist nichts für Bummler, hier neigt man zur schnellen Kaufentscheidung. Ein bedauernswerter junger Mann wandert videotelefonierend durch die Berge von Surfleisch und Kaninchen, der Chef, Vater oder beides gibt die Bestellung durch. Ein anderer verlässt das ewige Eisfach mit anbahnender Gänsehaut, seine draußen wartende Frau kann dreimal Karree von der Einkaufsliste streichen.

Ein Metrobesuch ist auch ein Grundkurs in Gastwirtschaft. „Speisebehälter sind noch immer extrem gefragt“, sagt Sterba, die Lieferei hat die Lockdowns überdauert. Immer interessant ist, was Supermarktketten so für ihre flächendeckende Präsenz draufschlagen: Eine Cola-Dose kostet im Metro 69 Cent inklusive Steuer, beim Billa 1,19 Euro.

Meistens ist Sterbas Arbeit so asaisonal wie das Raumklima. Schon jetzt reservierten Kunden für die Ganslzeit im November, 30.000 dieser Tiere setzte seine Filiale pro Saison um, als Zielgewicht für Züchter gälten vier bis 4,4 Kilogramm.

Wer November noch zu mild findet, muss nur den Kollegen mit den beschlagenen Brillen entgegengehen. In den Tiefkühlraum des Metro weist dann ausgerechnet ein Streifenvorhang aus PVC, wo man sonst im wohligen Thermalwasser durchschwimmt. Leise rieselt der Frost von der Decke, die Arktis muss noch einen Vorhang entfernt sein. So ein Klimamaschinenklima übertrifft den strengsten Winter, und der Körper zeigt frei heraus, was er von der trockenen, beißenden Kälte hält.

Die Monteure können einem erbarmen, wie sie bei minus 20 Grad jetzt neue Luftsäcke auf die Ventilatoren schrauben. Ab einer Stunde im Eis bekämen sie Zulagen, sagt der Mann auf der Leiter, aber so lange wolle er besser nicht brauchen.

Dann doch lieber wieder Billa.

–20 Grad hat’s im Tiefkühlraum des Metro – nur für Profis geeignet 15.000 m2 fasst der Großmarkt. Oder wie man in den USA sagt: ein Greißler 1 Metro-Karte können Gewerbetreibende und Vereine beantragen. Auch neue Selbstständige dürfen! Von 6–22 Uhr ist geöffnet. Die umsatzstärksten Kunden haben schon ab 5.30 Uhr das Buffet für sich

Metro Langenzersdorf

2103 Langenzersdorf, Wiener Straße 176–196, Mo–Fr 6–22 Uhr, Sa 6–18 Uhr Anreise

ist möglich mit dem Bus 850 ab Floridsdorf. Für die Heimlieferung wird’s wohl ein Auto brauchen

Die Falter-Sommerserie. Diesmal: Metro Langenzersdorf (Vignette: PM Hoffmann)