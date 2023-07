In die Tiefen von Bikini Bottom

SpongeBob Schwammkopf lebt in Bikini Bottom auf dem Meeresgrund. Der Schwamm jobbt im Fast-Food-Lokal Krosse Krabbe, direkt gegenüber liegt das Restaurant Der Abfalleimer, das die Gestalt eines Mistkübels hat. SpongeBob und seine Friends gehen an den Strand oder in den Freizeitpark. Ihr Leben ähnelt in vielem dem an Land und so führt uns die übertriebene und parodistische Zeichentrickserie mitten hinein in unsere eigene Welt der Neurosen, Existenzängste und Klimakrisen.