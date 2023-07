Keine Sorge, es wird blutig

In Wien ist die Needcompany vor allem aus ihrer Zeit am Burgtheater bekannt. Der ehemalige Intendant Matthias Hartmann lud den Regisseur Jan Lauwers, die Choreografin Grace Ellen Barkey und ihre Gruppe als Artists in Residence ein, um über mehrere Jahre die verrückten Performance-Künstler:innen aufs klassische Schauspielensemble loszulassen.