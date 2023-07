Leben im Untergrund

Letztes Wochenende war es so heiß und meine Zunge so eingetrocknet, dass ich das Wort „Wasser“ mit seinen nass-zischenden Mitlauten kaum aussprechen konnte. Also habe ich es gegoogelt und eine feucht-fröhliche Mischung aus Lebensweisheiten, Aphorismen und Schwurbel erhalten.