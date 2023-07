„Meine Protagonistin ist das Resultat meines Ärgers“

Fast & Furious: Julia hält die Klappe nicht, und sie kennt auch keine Angst. Sie schnorrt von den Typen Benzin, fährt bei illegalen Motocross-Rennen genauso akrobatisch wie sie und hat ein Talent für Diebstähle. In den Vororten von Bordeaux sucht Julia Anschluss an die Wings, eine Gruppe junger Biker. Für ihr mit Laiendarstellern aus der Motorradszene besetztes Spielfilmdebüt „Rodeo“ fand die französische Regisseurin Lola Quivoron in Julie Ledru eine kongeniale Hauptdarstellerin.