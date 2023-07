Uffizien ohne Eike Schmidt

Der deutsche Kunstmanager Eike Schmidt blieb Wien eher unheilvoll in Erinnerung: 2017 war Schmidt zum Direktor des Kunsthistorischen Museums bestellt worden, sagte dann aber kurzfristig ab: Einen Monat vor Dienstantritt 2019 entschied er sich doch für den Verbleib in Florenz, wo er die Uffizien leitete. Sein Vertrag wurde um vier Jahre verlängert, dem KHM zahlte er eine Entschädigung von 40.000 Euro. Jetzt neigt sich seine Ära in Italien dem Ende zu, in der neuen Ausschreibung dürfen altgediente Museumsdirektoren nicht mehr kandidieren. Dass Italiens rechtsradikale Regierung unter Giorgia Meloni ausländische Kandidaten benachteiligte, wies Schmidt kürzlich zurück. Wie es mit dem Deutschen nun weitergeht, ist unklar. „Dem Vernehmen nach könnte er sich um die Direktion des Nationalmuseums Bargello bewerben“, schreibt der Standard.