Nachrichten aus dem Inneren

Eine große Ermattung hat sich über uns gelegt. Die Hitze klebt uns an die Bürosessel fest. Alle paar Stunden müssen wir gewendet werden, um nicht wundzuliegen. Ein paar fremde Menschen holen sich aussortierte Bücher ab. Während sie in den Regalen stöbern, haben sie einen Hund direkt vor meiner Bürotür angebunden. Macht man das nicht auf Autobahnstationen auf dem Weg in den Süden mit ungeliebten Haustieren? Der Hund winselt.

„Den müssen Sie wieder mitnehmen“, will ich den Menschen zurufen, aber ich bin zu schwach. Normalerweise hätte ich Barbara Tóth darauf ansetzen können. Sie sitzt um einen guten Meter näher an der Tür, das ist bei der Hitze schon ein Stück Weg. Die gestörte U3 hat aber verhindert, dass meine Zimmerkollegin in die Redaktion kommt. Klaus Nüchtern kann Sommer. Er trägt einen leichten Anzug mit kurzer Hose und achtet darauf, seine Kräfte einzuteilen. Er signiert sein Buch „Famose Vögel“ im Konferenzraum. Er hat sich dazu Unterstützung geholt. Zu jeder Widmung gibt es einen Stempel, Specht oder Wiedehopf, den Christa Thurnher vom Falter Verlag sorgfältig neben Nüchterns Signatur aufträgt. Alleine wäre so etwas heute nicht zu schaffen.