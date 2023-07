Die Securitys im Museumsquartier sind schockiert: „Hast du das gesehen?!“ Nur in silberner Jacke, Unterhose und Boots steht Doris Uhlich am DJ-Pult im großen Hof des Museumsquartiers. Zu David Bowies’ „Let’s Dance“ tritt sie auf die Bühne, entkleidet sich langsam, schwingt im Rhythmus der Musik das Jackett über dem Kopf, wackelt mit dem Fett an Oberschenkeln, Hintern und Busen. Die Menge tobt. Dann treten nach und nach 30 Tänzerinnen und Tänzer auf: Auch sie sind alle nackt.