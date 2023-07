Kürzlich mit dem Hund beim Tierarzt-Checkup. Es geht dort in der Konversation immer recht zoologisch zu, man spricht über Milben, Zecken und Würmer. Dann der Tierarzt: „Analdrüse ausdrücken auch?“ Und ich: „Ja, solange du es beim Hund machst.“ Ich denke, das war der Moment, an dem meine letzte Tasse aus dem Schrank gefallen ist. Sagt man nicht, so was. Der Mensch hat ja gar keine Analdrüse. Ich habs nicht so mit der Impulskontrolle und das wird wohl auch nix mehr.

Anders Werner Kogler, der sich in dem Interview damals sehr wohl überlegt hat, „präfaschistoid“ zu sagen zu Mikl-Leitners Definition der Normaldenkenden. Das war keine falsche Formulierung und sie war bewusst gesetzt. Und das ist gut so.

Ich habe zum Thema „Was normal war“ ein wenig recherchiert. Früher war’s normal, in Flugzeugen zu rauchen. Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie in den USA Kinder mit der Post verschickt. Und jeder durfte Kinder schlagen. Es gab Menschenzoos in aller Welt. In den 50ern gab es Mini-Kinderlabore, so als Weihnachtsgeschenk, in denen echtes Plutonium und Uran beigepackt waren.