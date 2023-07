Pölzen wie die Kicker

Liebe Frau Andrea, anbei meine Frage vom Dezember vergangenen Jahres. Also ein halbes Jahr Bearbeitungszeit, das könnte in manch einem Magistratszimmer noch länger dauern, aber ich glaube schlichtweg, dass mein Mail verloren ging. Ich würde mich weiterhin sehr über Ihre Expertise freuen und hoffe, dass es vielleicht, auch wenn’s frech ist, nicht ein halbes Jahr dauern wird. Ich bin nämlich äußerst gespannt, woher das Wort kommt. Ich habe ein Wort in meiner Wiener Familie gelernt. Es ist gebräuchlich, um das Schlagen und Verprügeln zu bezeichnen. Das bei uns gebräuchliche Wort heißt „bötzen“, also „jemanden bötzen“, oder „i bötz di nieder!“. Schreibt es sich bözn, bölzen, belzen? Ich weiß es nicht und freue mich, von Ihrer Weisheit zu profitieren! Es würde mich sehr freuen! Mit bestem Dank ein treuer Leser und endlich auch Fragender! Christoph Hubner, per E-Mail