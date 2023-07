Schon beim Einbiegen in die Leopoldstädter Volkertstraße klebt das T-Shirt verlässlich am Rücken. 35 Grad zeigt das Handythermometer. Vor dem Volkertplatz 13 hängt ein Zettel an der Tür mit, ach was, dem Versprechen: „Coole Zone“ der Stadt Wien.

Damit mehr Menschen der Hitze ausweichen können, hat die Stadt heuer zum ersten Mal Kühlräume eingerichtet. Versprochen war einer pro Bezirk, derzeit gibt es drei im Stadtgebiet, den am Volkertplatz, einen im 20. und einen im zehnten Bezirk. Die Stadt will noch herausfinden, wie die Räume bei den Wienern ankommen. „Angenehme Temperatur“, „lieber Empfang“, „Ventilator fehlt“ steht bisweilen auf den Feedbackbögen am Volkertplatz.

24 Grad zeigt das Thermometer im rund 30 Quadratmeter großen Raum. Zwei Liegestühle stehen da, drei Tische, ein Bücherregal, eine Tafel an der Wand. Hier finden sonst Deutschkurse statt. Noch ist Aufpasserin Sabine Reifenauer allein. „Die Gäste kommen am Nachmittag“, hofft sie. Ihr Stammpublikum seien Frauen, die sonst im Park sitzen und plaudern. „Und die Kinder malen an der Tafel.“

Gerade ärmere Menschen haben kaum Möglichkeiten, in kühlen Räumen Freunde zu treffen. Im Gastgarten müssten sie ein Getränk kaufen, die eigene Wohnung ist zu klein, zu heiß oder beides. Rund 30 Menschen waren in der ersten Betriebswoche da, sagt Reifenauer. Wie viele werden es erst sein, wenn es einen Ventilator gibt?