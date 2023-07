Wie ein Wiener gegen islamistische Propaganda ankämpft

Ahmad könnte heute tot sein. Dass er noch lebt, verdankt er seiner Familie und einem islamischen Prediger. Vor sieben Jahren wäre der damals 15-Jährige beinahe zum sogenannten Islamischen Staat nach Syrien gereist. Er wollte dort mit seinen „Brüdern“ im „heiligen Krieg“ kämpfen.

Der Wiener mit tschetschenischen Wurzeln war schon auf dem Weg, als ihn seine Familie in letzter Sekunde stoppte. Mit einem Trick konnte seine Schwester Ahmad die Adresse entlocken, an der er sich zu diesem Zeitpunkt aufhielt. Er war in Graz bei anderen IS-Sympathisanten untergekommen. Von dort hätte er in den Nahen Osten weiterreisen sollen. Sein Vater war schneller als die Terroristen. Er holte den Sohn in der steirischen Hauptstadt ab, brachte ihn zurück nach Wien und schickte ihn in eine Moschee. Ein Imam sollte den Burschen zur Vernunft bringen. Ihm die IS-Ideologie austreiben. Und das funktionierte erstaunlich gut.