Wie Vučić Serbiens Demokratie und Pressefreiheit unter Druck setzt

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić gehört zu Europas wichtigsten Migrationsmanagern. Wenn es um die Bekämpfung der sogenannten illegalen Migration entlang der Balkanroute geht, ist Vučić ein gefragter Mann. Allen voran Österreich umgarnt den serbischen Autokraten, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ebenso, wie es all seine Vorgänger – jeglicher Couleur – getan hatten. Man besucht sich gegenseitig in Belgrad und Wien und redet wenig über Vučićs autokratisches Regime, das Demokratie und Pressefreiheit in Serbien massiv seit Jahren unter Druck setzt.

Und auch nicht über dessen Unterstützung für Wladimir Putin – neben Weißrussland ist Serbien das einzige Land Europas, das die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukrainekriegs nicht mitträgt.

In den 90er-Jahren war Vučić Informationsminister von Slobodan Milošević, der wegen Kriegsverbrechen auf der Anklagebank in Den Haag saß und noch vor seinem Urteil im Jahr 2006 verstarb. Durch die Fortschrittspartei SNS (die mit der EVP assoziiert ist) regiert er bis in die hintersten Winkel des Landes, jeder zehnte Bürger Serbiens ist Parteimitglied.